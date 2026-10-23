Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in evi, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadığı maç sırasında soyuldu.

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz üç şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini açıkladı. Polis, evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit etti. Manchester United ise olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığını bildirdi.

MAÇ SONRASI TEKNİK HEYETİ ELEŞTİRMİŞTİ

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 kaybettiği karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

Maçın ardından teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini söylemişti. Topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

Fernandes, taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna ise "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.