Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 5. hafta maçında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Deniz Gül attı.
Devler Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazanan Galatasaray, puanını 9'a yükseltti. Beşinci haftanın başladığı gecede toplam 9 karşılaşma oynandı.
ARDA GÜLER'DEN İKİ ASİST
Real Madrid, sahasında PSV'yi 5-1 yenerek 5'te 5 yaptı. İspanyol ekibi, Ivan Perisic'in penaltı golüyle geriye düştüğü karşılaşmayı Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un golleriyle kazandı.
Real Madrid'de 70 dakika görev yapan milli futbolcu Arda Güler, iki golün pasını verdi.
GECENİN SONUÇLARI
- Bodo/Glimt - LASK: 1-0
- Galatasaray - Aston Villa: 1-0
- Real Madrid - PSV: 5-1
- Manchester City - Napoli: 2-2
- Arsenal - Borussia Dortmund: 1-1
- Feyenoord - Porto: 0-1
- Leipzig - Lens: 3-1
- Slovan Bratislava - Real Betis: 0-2
- Como - AEK: 1-0