UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool, Raiffeisen Arena'da konuk olduğu LASK'ı 6-3 mağlup etti. İngiliz ekibinin yeni transferi Bradley Barcola, Liverpool formasıyla gol attığı ilk maçta üç kez ağları sarstı.

İngiliz temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ronald Araujo, 23, 36 ve 65. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Jeremie Frimpong ve 71. dakikada Lewis Koumas kaydetti. LASK Linz'in golleri 62. dakikada Robert Ljubicic ve 73 ve 77. dakikada Florian Flecker'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. LASK Linz ise ikinci maçında da puan alamadı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. LASK Linz, Sporting deplasmanına gidecek.