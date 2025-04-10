UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund takımları İspanya'nın Barselona kentindeki Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-0 kazandı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski ie 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Öte yandan Barcelona'nın 17'lik yıldızı Lamine Yamal, 18 yaşından önce 20 maçın üzerinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu.
Çeyrek finalin ikinci maçı, 15 Nisan'da Almanya'da oynanacak.