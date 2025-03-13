REAL MADRID, PENALTILARLA TURLADI
İlk maçta sahasında 2-1 galip gelen Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına avantajlı çıktı. Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip Conor Gallagher’ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Gallagher, bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.
dakikada Kylian Mbappe’nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesiyle Real Madrid penaltı kazandı. Ancak Vinicius Junior, penaltıyı auta göndererek fırsatı değerlendiremedi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan karşılaşma, seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale adını yazdırdı.
ARSENAL, PSV EINDHOVEN KARŞISINDA ZORLANMADI
İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
ASTON VILLA’DAN RAHAT GALİBİYET
İlk maçta deplasmanda 3-1’lik galibiyet elde eden Aston Villa, rövanşta Belçika temsilcisi Club Brugge’ü 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bir diğer İngiliz ekibi oldu.
BORUSSIA DORTMUND, LILLE ENGELİNİ AŞTI
Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, son 16 turunun ilk ayağında 1-1 berabere kaldığı Lille karşısında, rövanş maçında deplasmanda 2-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde oluştu:
Barcelona
Inter
Bayern Münih
Paris Saint-Germain (PSG)
Aston Villa
Borussia Dortmund
Arsenal
Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle:
PSG - Aston Villa
Arsenal - Real Madrid
Barcelona - Borussia Dortmund
Bayern Münih - Inter