REAL MADRID, PENALTILARLA TURLADI

İlk maçta sahasında 2-1 galip gelen Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına avantajlı çıktı. Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip Conor Gallagher’ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Gallagher, bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.

dakikada Kylian Mbappe’nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesiyle Real Madrid penaltı kazandı. Ancak Vinicius Junior, penaltıyı auta göndererek fırsatı değerlendiremedi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan karşılaşma, seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale adını yazdırdı.

ARSENAL, PSV EINDHOVEN KARŞISINDA ZORLANMADI

İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

ASTON VILLA’DAN RAHAT GALİBİYET

İlk maçta deplasmanda 3-1’lik galibiyet elde eden Aston Villa, rövanşta Belçika temsilcisi Club Brugge’ü 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bir diğer İngiliz ekibi oldu.

BORUSSIA DORTMUND, LILLE ENGELİNİ AŞTI

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, son 16 turunun ilk ayağında 1-1 berabere kaldığı Lille karşısında, rövanş maçında deplasmanda 2-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde oluştu:

Barcelona

Inter

Bayern Münih

Paris Saint-Germain (PSG)

Aston Villa

Borussia Dortmund

Arsenal

Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle:

PSG - Aston Villa

Arsenal - Real Madrid

Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern Münih - Inter