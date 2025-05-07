UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal takımları Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı’nda karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Paris Saint-Germain, evinde de 2-1 galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
Paris Saint-Germain'e, finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs'ta Münih'te oynanacak.
Paris Saint-Germain, 27. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Fabian Ruiz, çektiği sert şutla ağları havalandırdı. İlk yarı bu golle 1-0 Paris Saint-Germain'in üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Paris Saint-Germain, penaltı kazandı. Hızlı gelişen Paris Saint-Germain atağında Achraf Hakimi, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kaleci David Raya'da kaldı.
Mücadele devam ederken Video Yardımcı Hakem (VAR), hakem Felix Zwayer'e uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Felix Zwayer, Achraf Hakimi'nin vuruşunda topun Myles Lewis-Skelly'nin eline çarptığını tespit ederek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Vitinha'nın vuruşunu kaleci David Raya kurtardı.
Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ile 72. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hızlı atağa kalkan Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Achraf Hakimi, yaptığı şık plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Arsenal bu gole dört dakika sonra yanıt verdi. Leandro Trossard'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top, Bukayo Saka'nın önünde kaldı. Kaleci Gianluigi Donnarumma'dan sıyrılan Bukayo Saka, boş kaleye gönderdiği topla 76. dakikada farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Paris Saint-Germain mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.