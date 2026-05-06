Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i Emirates Stadı'nda ağırladı. İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu mücadelenin ilk yarısında, oyunu yarı alanında kabullenen İspanyol temsilcisi ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Yarım saatlik bölümün ardından baskısını iyice artıran Arsenal, aradığı golü 45. dakikada buldu. Gyökeres'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Trossard'ın yerden şutunda, kaleci Oblak'tan dönen meşin yuvarlağı Saka tamamlayarak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. ATLETİCO'NUN BERABERLİK ÇABASI YETMEDİ... İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı. 66. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. Kalan bölümde skoru koruyan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Arsenal, "Devler Ligi"nde finale çıkan ilk takım oldu. Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında Paris Saint-Germain-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı. 20 YIL SONRA GELEN FİNAL Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

