Şampiyonlar Ligi’nde 19. sezonunu geçiren Galatasaray, Sporting Lizbon ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından yeniden hayata dönmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların üçüncü sınavındaki rakibi Fransız Lille. Karşılaşma Lille’de oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak. Her iki takımın futbolcuları, ülkede devam eden protestolar eşliğinde sahada 3 puan mücadelesi verecek. Fransız kulübünün de Cimbom gibi sıfır puanı bulunuyor.

DEPLASMANDA KÜKRE ARTIK

Galip gelip Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Okan Buruk ve öğrencileri, deplasmanlardaki kötü seriye de son vermeyi hedefliyor. Cimbom, Devler Ligi’nde dış sahadaki son 5 maçını da kaybetti. Galatasaray, UEFA organizasyonlarında çıktığı son 16 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Cimbom’un tek galibiyeti Ajax deplasmanında 3-1’lik skorlaydı. Bu kötü seri de artık bu gece bitsin.