UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund-Barcelona ve Aston Villa-PSG maçları oynandı. Rakiplerini eleyen Barcelona ve PSG, yarı finale yükseldiler.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup eden Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ancak turu geçmeyi başardı. İlk yarısı Sehrou Guirassy'nin 11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 Borussia Dortmund'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada ikinci yarı büyük heyecan sahne oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 49. dakikada Sehrou Guirassy'nin kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bırakmasıyla farkı ikiye çıkardı. 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı bire indirdi. 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sehrou Guirassy, Hat-Trick yaparak farkı ikiye çıkardı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmasına rağmen toplamda 5-3 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'un ağlara giden iki topu gol değeri kazanmadı.

Barcelona, yarı finalde Inter-Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

PSG DE GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan PSG ise deplasmanda Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlayan takım oldu. Maça çok iyi başlayan PSG, 11. dakikada Achraf Hakimi ve 28. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle 2-1 öne geçti. Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans i,le farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Aston Villa, 55. dakikada John McGinn ve 58. dakikada Ezri Konsa'nın golleriyle öne geçti. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 Aston Villa'nın üstünlüğü ile sona erdi ve PSG, toplamda 5-4'lük skorla galip geldi.

PSG, yarı finalde Real Madrid-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.