Sporting CP ve Bodo/Glimt takımları 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 turunda Portekiz’in başkenti Lisbon’daki Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporting, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti ve tur atladı. Sporting, 34. dakikada Gonçalo Inacio ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekiz ekibi, 61. dakikada Pedro Goncalves'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sporting, 78. dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi. İlk maçtaki 3-0'lık Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte uzatma dakikalarına geçildi. Sporting, 92. dakikada Maximiliano Araujo'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi. Sporting, 120+1. dakikada Rafael Nel'in golüyle maçı 5-0 kazandı. Sporting, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.