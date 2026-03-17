Sporting CP ve Bodo/Glimt takımları 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 turunda Portekiz’in başkenti Lisbon’daki Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporting, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti ve tur atladı. Sporting, 34. dakikada Gonçalo Inacio ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekiz ekibi, 61. dakikada Pedro Goncalves'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sporting, 78. dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi.
İlk maçtaki 3-0'lık Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte uzatma dakikalarına geçildi. Sporting, 92. dakikada Maximiliano Araujo'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi. Sporting, 120+1. dakikada Rafael Nel'in golüyle maçı 5-0 kazandı. Sporting, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.