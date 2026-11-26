UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası dün oynanan maçların ardından sona erdi. Geceye ise Lille'in aldığı galibiyet damga vurdu. Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Bayern Münih'i konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih, 15. dakikada Upamecano'nun attığı golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Lille, 62. dakikada Ueda'nın golüyle eşitliği sağladı. Bu golden üç dakika sonra Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol, Fransız ekibini 2-1 öne geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Lille puanını 4'e yükseltti. Turnuvada ilk kez mağlup olan Bayern Münih ise 8 puanda kaldı. Devler Ligi'nde gecenin sonuçları: Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe Sporting 2-2 Manchester United Slavia Prag 0-1 Villarreal Atletico Madrid 2-0 Viking Club Brugge 0-3 Liverpool Inter 2-0 Stuttgart Sabah 1-4 Barcelona PSG 2-2 Roma Lille 2-1 Bayern Münih

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