UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası dün oynanan maçların ardından sona erdi. Geceye ise Lille'in aldığı galibiyet damga vurdu.
Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Bayern Münih'i konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih, 15. dakikada Upamecano'nun attığı golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Lille, 62. dakikada Ueda'nın golüyle eşitliği sağladı. Bu golden üç dakika sonra Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol, Fransız ekibini 2-1 öne geçirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Lille puanını 4'e yükseltti. Turnuvada ilk kez mağlup olan Bayern Münih ise 8 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde gecenin sonuçları:
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
Sporting 2-2 Manchester United
Slavia Prag 0-1 Villarreal
Atletico Madrid 2-0 Viking
Club Brugge 0-3 Liverpool
Inter 2-0 Stuttgart
Sabah 1-4 Barcelona
PSG 2-2 Roma
Lille 2-1 Bayern Münih