UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Como, 10 golün atıldığı mücadeleyi 9-1 kazandı.

Como'da Douvikas, 7, 32 ve 57. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer gollerini 40. dakikada Paz, 47. dakikada Da Cunha, 54. dakikada Kempf, 62. dakikada Liberalli, 69. dakikada Baturina ve 90+2. dakikada Papaccioli kaydetti. Lens'in tek golü ise 65. dakikada Aguilar'dan geldi.

Bu sonuçla 9 puana yükselen Como, milli ara dönüşünde oynanacak 5. hafta maçında AEK'yı konuk edecek. 3 puanda kalan Lens ise RB Leipzig deplasmanına gidecek.

EN FARKLI GALİBİYET REKORUNA ORTAK OLDU

Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu. 1992'den bu yana Şampiyonlar Ligi ismiyle düzenlenen organizasyonda üçüncü kez bir maç sekiz farkla sonuçlandı. Daha önce Liverpool, 2007'de Beşiktaş'ı, Real Madrid ise 2015'te Malmö'yü 8-0 yenmişti. İtalyan ekibi ayrıca Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atan 2. takım oldu.