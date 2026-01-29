UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig formatında ilk kez mücadele eden Galatasaray, 20. sırada yer aldı. Devler Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazanan sarı kırmızı ekip, kasasına da önemli bir gelir koymayı başardı.

Galatasaray, doğrudan katılım payının yanı sıra lig aşamasında aldığı sonuçlarla birlikte 36 milyon Euro civarında gelir elde etti.

PEROFRMANS BONUSU FARK YARATTI

Turnuvada en fazla geliri ise 97 milyon Euroyla Bayern Münih kazandı. Yeni gelir sisteminin etkisiyle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en yüksek 29. geliri elde eden takım oldu. UEFA'nın yeni sisteminde takımlar, galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra lig sıralamasına göre de ek gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılıların lig aşamasını 20. sırada tamamlamasıyla birlikte kazandığı performans bonusunun 4.6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Devler Ligi'nde bu sezon katılım bedeli 18,62 milyon Euro olurken, galibiyet primi 2,1 milyon Euro, beraberlik primi ise 700 bin Euro olarak belirlenmişti. Ayrıca lig sıralamasına göre 275 bin Euro'dan 2 milyon Euro ek gelir sağlandı. Takımlar oynanacak play-off turunda ise 1 milyon Euro ek gelir elde edecek.