Barcelona’nın sağ bek transferinde gündemine aldığı Denzel Dumfries ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınına göre, Inter forması giyen tecrübeli oyuncunun transferini kolaylaştıracak iki önemli detay gündeme geldi: Yeni menajer değişikliği ve sözleşmesindeki serbest kalma maddesi.

Dumfries’in, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Barcelona’yı elediği eşleşmede gösterdiği olağanüstü performansla tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

JORGE MENDES TRANSFERİ BARÇA’YA ÖNERDİ

Hollandalı futbolcunun kısa süre önce menajer değiştirerek Portekizli süper menajer Jorge Mendes’in ekibine katıldığı öğrenildi. İspanyol gazetesi Sport’un haberine göre; Mendes, Dumfries’i doğrudan Barcelona’ya resmen önerdi.

Mendes’in, Barça yönetimine yaptığı bilgilendirmede, futbolcunun 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunduğunu ve bu bedelin ödenmesi hâlinde transferin “sorunsuz” şekilde gerçekleşeceğini ifade ettiği bildirildi.

SÜRE DARALIYOR, AMA UMUT SÜRÜYOR

Habere göre bu serbest kalma maddesi 15 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Ancak Jorge Mendes, bu tarihten sonra bile Dumfries’in yaklaşık aynı bedelle transfer edilebileceğini Barcelona’ya iletti. Yani Barça, bu transfer için zaman kaybetmeden harekete geçerse şartlar oldukça uygun olabilir.

FLICK'İN TALEBİNE TAM UYUYOR

Yeni teknik direktör Hansi Flick, özellikle atletik ve hızlı bir sağ bek transferi için bastırıyor. Mevcut kadrodaki Jules Koundé ile rekabet edecek üst düzey bir ismin alınmasını isteyen Alman teknik adamın, Dumfries’i “ideal profil” olarak gördüğü ifade ediliyor.