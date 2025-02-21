Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.
"Devler Ligi"nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
UEFA şampiyonlar Ligi'nde 2022/25 sezonunun son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
- Club Brugge-Aston Villa
- Borussia Dortmund-Lille
- Real Madrid-Atletio Madrid
- PSV-Arsenal
- Bayern Münih-Bayer Leverkusen
- PSG-Liverpool
- Feyenoord-Inter
- Benfica-Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:
- PSG-Liverpool / Club Brugge-Aston Villa
- PSV-Arsenal / Real Madrid-Atletico Madrid
- Benfica-Barcelona / Borussia Dortmund-Lille
- Bayern Münih-Bayer Leverkusen / Feyenoord-Inter