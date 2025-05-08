Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1'lik skorla finale yükselmeyi başaran Paris Saint Germain'de kutlamalara gölge düşüren olaylar yaşandı.

Kutlamaların gerçekleştiği Champs-Elysées civarında bir araç, PSG taraftarlarının arasına daldı.

ARAÇ KALABALIĞIN ARASINA DALDI, 3 KİŞİ YARALANDI

Fransız polisi, olayda en az üç PSG taraftarının yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Görgü tanıklarına göre kalabalığın arasına hızla dalan araç, bazı taraftarları metrelerce havaya savurdu. Olayın ardından araçtaki şahıslar hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

TARAFTARLAR ARACI ATEŞE VERDİ

Aracın Rue Christophe-Colomb isimli sokakta durdurulduğu ve burada PSG formalı gençlerden oluşan bir grup tarafından ateşe verildiği belirtildi. Olayın ardından sosyal medyada yayılan videolarda alev alev yanan araç ve polis müdahalesi gözler önüne serildi.

EN AZ 20 GÖZALTI, POLİSLE ÇATIŞMA

Sabah saat 02.00’ye kadar en az 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Olayların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Çıkan çatışmalarda çevik kuvvet ekiplerinin taraftarlara biber gazı sıktığı, kalabalıkları dağıtmak için coplarla müdahalede bulunduğu görüntülendi.

BİNLERCE EK POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Maç öncesinde olası olaylara karşı 2 bin ek polis ve jandarma görevlendirilmişti. Ancak tüm önlemlere rağmen, PSG taraftarlarıyla polis arasında gerginlik çıktı. Özellikle Parc des Princes çevresinde taraftarların polise karşı koyduğu ve sokakların gaz bombalarıyla dolduğu bildirildi.

ŞİDDET FUTBOLUN GÖLGESİNDE

Fransa'da futbol sonrası şiddet olaylarının giderek yaygınlaşması yetkilileri endişelendiriyor. PSG’nin bazı taraftar gruplarının şiddetle anılması, güvenlik güçlerini daha sert önlemler almaya itiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aracın neden taraftarların arasına daldığı ve sürücülerinin kimliği henüz açıklanmadı.