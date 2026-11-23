UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, 24 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İki güne yayılan programda 18 maç yapılacak.
Galatasaray, 24 Kasım'da saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
24 KASIM SALI MAÇ PROGRAMI
- 20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya)
- 20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere)
- 23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)
- 23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
- 23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
- 23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
- 23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa)
- 23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya)
- 23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan)
25 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI
- 20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
- 20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya)
- 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya)
- 23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
- 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç)
- 23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
- 23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere)
- 23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
- 23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe