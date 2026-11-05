UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray evinde Stuttgart'ı 2-0, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu rakibi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

UEFA, bu hafta oynanan maçlardan sonra en iyi ilk 11'i açıkladı. Galatasaray'da iki gol atan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'de beraberlik golünü atan Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Devler Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Sommer, Kasper Jørgensen, Yann Bisseck, Brown, Gabriel, Fabian Ruiz, Enzo Fernandez, Gabri Veiga, Batrakov, Erik Botheim, Douvikas.