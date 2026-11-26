UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin play-off turunda eşleşme ihtimali, simülasyon sonuçlarına yansıdı. Ülke Puanı sosyal medya hesabının gerçekleştirdiği 10 bin simülasyona göre iki takımın karşılaşma olasılığı yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

Lig aşamasının ardından oynanacak play-off turuna ilişkin çalışmada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, mevcut durumda en olası 11. eşleşme olarak yer aldı. Bu oran simülasyon sonucunu yansıtıyor; kesinleşmiş bir eşleşme bulunmuyor. İki takım da Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasını üç puanla tamamladı. Galatasaray sahasında Aston Villa’yı yenerken Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk’i mağlup etti. Bu sonuçlarla iki ekip de play-off turu için güçlü adaylar arasında yer aldı.

Yapılan 10 bin simülasyon sonucunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Bu oranla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, play-off turundaki en olası 11. eşleşme oldu. Listenin zirvesinde ise yüzde 5,1 ile Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.

Her iki temsilcimizin olası eşleşmelerinin oranları şu şekilde:

Galatasaray:

Porto: Yüzde 5,1

Atletico Madrid: Yüzde 4,7

Villarreal: Yüzde 4,7

Fenerbahçe:

Atletico Madrid: Yüzde 4,7

Sporting: Yüzde 4,6

Galatasaray: Yüzde 4,6