UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk PSG, 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransız temsilcisi, 13. dakikada Désiré Doué'nin golüyle öne geçti. Yalnızca iki dakika sonra Ousmane Dembélé'nin attığı gol, farkı ikiye çıkardı. Manchester City'nin peş peşe gelen gollerin ardından oyunda dengeyi sağlamaya çalıştığı bölümde PSG bir gol daha buldu. Vitinha, 32. dakikada skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Manchester City, kendi sahasında soyunma odasına üç farklı geride girdi.

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