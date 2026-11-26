Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Sporting ile Manchester United'ın 2-2 berabere kaldığı maçta Bruno Fernandes'in ikinci golündeki ayrıntı öne çıktı. Topun, Portekizli futbolcunun daha önce sol ayağını bastığı noktada sekerek kaleciyi yanılttığı maçtan sonra anlaşıldı. Fernandes, gol öncesindeki bir pozisyonda ceza sahasına koşu yaparken sol ayağını kaleye yakın bir noktaya bastı. İkinci golünde ise top tam o yerde sekti ve kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. ESKİ TAKIMINA İKİ GOL ATTI Manchester United'ın iki golünü de eski takımı Sporting karşısında Fernandes kaydetti. Portekizli futbolcu ilk golünü penaltıdan attı. Mauricio Pochettino yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Manchester United, beraberlikle puanını 7'ye yükseltti. Sporting ise 10 puana ulaştı.

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