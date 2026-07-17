Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) bu yıl yarışan 994 bin adayın hayalindeki Anadolu ve fen liselerinin, kontenjan düşüşünün perde arkasından barınma krizi çıktı. LGS 2026’da 452 öğrenci 500 tam puan alıp birinci oldu.

Kontenjanlar ise LGS 2025’e göre 2 bin 416 kişi azaltılarak 198 bin 899’a indirildi. Böylece köklü

liselerin kontenjanları ortalama 30’ar kişi düşürüldü.

KONTENJAN ZORLADI

Kontenjanlar; Kabataş Erkek’te (İngilizce) 90’dan 60’a, Vefa’da 150’den 120’ye, İzmir Atatürk’te 180’den 150’ye, Kadıköy Anadolu’da 180’den 150’ye, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde 150’den 120’ye düştü.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi kontenjanı 30’a kadar indirildi. 500 tam puan alan öğrenci sayısı geçen yıl 719 iken, bu yıl 452’ye düşse de her yüzde 1’lik dilim içindeki öğrenci sayısı 9 bin 943’e çıktı.

İLK 50 BİN MAĞDUR

Başarılı öğrenci sayısı oranı bu nedenle yüzde 0.4 arttı. İlk yüzde 5’e giren öğrenci sayısı 49 bin 715’e çıktı. Anadolu’daki birçok ilde derece yapan adaylar, bir yandan düşürülen kontenjanlar diğer yandan da okul pansiyonlarında yer olmaması nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir’deki köklü liseleri tercih edemiyor. 500 tam puan alan adaylar dahi yurtlardaki yetersizlik nedeniyle tarihi liselere girememe riski yaşıyor.

KONTENJAN DARALTILMASI ANADOLU LİSELERİNİ VURDU

LGS 2026’ya 994 bin 358 aday girdi. Katılım oranı yüzde 97.23. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 201 bin 315’den 198 bin 899’a düştü. Öğrenci sayısına göre kontenjanı en çok düşen okul türleri Anadolu lisesi 2 bin 844 (yüzde 4.5) fen lisesi 640 (yüzde 1.6), sosyal bilimler 150 (yüzde 1.6), Anadolu İHL 388 (yüzde 0.9).

AMERİKAN ROBERT KOLEJ YATAKHANESİ FULL DOLDU

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı birinci serbest kayıt döneminde erkek öğrenci kontenjanı doldu. Erkeklerde son öğrenci 488.848 puanla girdi. 8 kişilik kız öğrenci kontenjanı boş. Erkek öğrenci pansiyonu da doldu. Hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 2.6 milyon TL ve 7 gün yatakhane-yemekhane ücreti 859 bin TL. Mali yardım fonu hazırlık sınıfı öğrencilerine kullanıldı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ZEDELENİYOR

“Türkiye’nin, özellikle büyük şehirlerdeki nitelikli liselerinde çok ciddi bir kontenjan düşüşü ve pansiyon yetersizliği sorunu yaşanıyor. Anadolu’nun farklı illerinden bu okullarda eğitim görmek isteyen başarılı öğrencilerin tercih yapmasında barınma yetersizliği çok önemli bir engel oluşturuyor. Barınma krizi nedeniyle eğitimde fırsat eşitliği zedeleniyor. Bu durum maalesef ki, Anadolu’daki öğrencilerin ülkedeki en nitelikli eğitimi veren köklü liselere eşit şartlarda erişim hakkını sınırlandırdı. Çözüm, Türkiye genelinde nitelikli okul sayısı artırılmalı ve okulların pansiyon kapasiteleri genişletilmelidir. Böylece öğrencilerin sınavda gösterdiği başarı, yaşadıkları şehirler nedeniyle sınav sonrası dezavantaja dönüşmez.”

500 TAM PUAN ALANLARIN TERCİHİ KÖKLÜ OKULLARDA YURT DURUMU

SADECE 10 BOŞ YATAK VAR

Kabataş Erkek Lisesi: 230’u erkek 70’i kız, 300 öğrenci kapasiteli yurt var. Mevcut öğrenci sayısı 634. Bu yıl tercih yapacak adaylara 5 kız ve 5 erkek sadece 10 boş yatak kaldı. Anadolu’dan bu okulu kazanan 15 yaşındaki bir adayın barınma sorununun nasıl çözüleceği belirsiz.

5 KIZ ÖĞRENCİ KALABİLİR

İstanbul Erkek Lisesi: Kayıtlı 609 öğrenci var. Yurt kapasitesi 160’ı erkek ve 88’i kız toplam 248 kişi. Bu yıl 180 yerine 120 öğrenci alınacak. Ancak bu 120 öğrenci içinde yurtta kalmak isteyen erkek öğrenciler için 1 kişilik dahi boş yer yok. Kız öğrenciler için boş yatak sayısı ise sadece 5!

SARI KIRMIZILILAR ŞANSLI

Galatasaray Lisesi: 675’i erkek, 250’si kız toplam 925 kişilik yurt kapasitesi var. Yurtta 400 yatılı öğrenci var. Bu yıl 100 öğrenci alacak. İl dışından gelen öğrencilere öncelik verileceği ilan edildi. 925 kişilik yurt kapasitesine Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin dahil olup olmadığı açıklanmadı.

Lise diplomasını alan yurt dışına gidiyor

Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi veren yabancı, özel ve devlet liselerinden mezun olan öğrenciler, diplomasını alır almaz yurt dışına gidiyor. 10 yıl önce mezun her 100 öğrenciden ortalama 20’si yurt dışına giderken, şimdi lise biter bitmez yurt dışına gidenlerin ortalama oranı yüzde 80’leri aştı.

10 YILDA NE DEĞİŞTİ?

Amerikan Robert Kolej mezunlarının 10 yıl önce sadece yüzde 30’u, ABD başta olmak üzere AB ülkelerine giderken mezunların yüzde 70’i burada kalıyordu. 2026 yılı mezunlarında yurt dışına gitme kararı veren öğrencilerin oranı yüzde 80’i aştı. Mezun göçü, son 10 yılda yurt dışı bağlantılı tüm okullarda hızla arttı.

KEP ATAN YOLA DÜŞTÜ

İzmir Amerikan Koleji: 170 mezunun 155’i yurt dışındaki 740 üniversiteden davet aldı. 21’i Türkiye’de kaldı.

Özel Hisar Okulları:

Okulun bu yıl mezun ettiği 135 öğrenciden 130’u yurt dışına giderken 5’i ise Türkiye’de kalmayı seçti.

Özel Alman Lisesi: 2025’te 99 mezundan 94’ü yurt dışına gitti. Bu yıl 2 öğrencinin Türkiye’de kalması bekleniyor.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Mezunların yüzde 87’si Fransa başta olmak üzere AB ülkelerine gitmeyi seçti.

İstanbul Erkek: Mezun 178 öğrenciden 9’u kalırken 169’u Almanya ve ABD’ye gitti. 2026 verisi açıklanmadı.