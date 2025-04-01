Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki kritik galibiyeti, Süper Lig’de kartları yeniden dağıttı. Kupada yarınki derbi öncesinde işleri başka bir boyuta taşıdı.

SÖZCÜ’nün usta yazarları Erman Toroğlu, Ercan Taner ve Yasin Yıldırım hem şampiyonluk yarışını hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisini masaya yatırdı…

-Galatasaray buradan şampiyonluğu verir mi?

Erman Toroğlu: Bu saatten sonra Fenerbahçe şampiyon olursa, bu Fenerbahçe’nin şampiyonluğu olmaz. Okan Buruk’un elleriyle Fenerbahçe’ye hediye ettiği bir şampiyonluk olur. Çünkü şu anda üç puan önde, bir de ikili averaj var. Etti sana dört. Elindeki bu kadroyla şampiyon olamıyorsan, insana ‘pardon’ derler.

Ercan Taner: Galatasaray yine avantajlı. Kupadan elenirse ondan sonra bütün hamlesini lige verecek. Fakat stresinin yükseleceğine inanıyorum. Bu stresli durumu atlatamazlarsa şampiyonluk yarışında çok zor günler geçirebilirler. Mutlaka takımın için de tekrar eski uyumun sağlanması gerekiyor. Önde basan, pozisyon üstüne pozisyona giren Galatasaray’ı haftalardır göremiyoruz.

Yasin Yıldırım: Şampiyonluk hâlâ Galatasaray’ın elinde. Okan Buruk ve futbolcular isterse şampiyon olurlar. İstemezlerse Fenerbahçe olur. Bu kadar net. Okan Buruk ve futbolcuların vücut dili iyi sinyaller vermiyor. En büyük şansları kupa derbisinden sonra BAY geçecek oluşları. Kazara bu hafta sonu bir maç daha oynasalardı o zaman bambaşka şeyler konuşurduk.

-Kadıköy’de oynanacak dev derbiyi kaybeden teknik adamın kredisi biter mi?

Erman Toroğlu: Bunu bir maça bağlamamak lazım. Takımın oyununa bakmak lazım. O teknik adam ileride oynatacağı genç oyunculara yol veriyor mu? Takımını; rakip takıma göre taktik verip, sahaya sürüyor mu? Çalıştırdığı takımın fizik kapasitesi iyi mi? Ve maçın içinde rakibe göre gardını alabiliyor mu? Bunların hepsine bakarım, teknik adam için ona göre karar veririm. Okan Buruk iki yılın şampiyon teknik direktörü. Mourinho yeni geldi. Takımını ve rakipleri tanıması zaman ister. Mourinho’nun gideri var ama Okan’ın yok.

Ercan Taner: Bence iki teknik direktörün de işi çok zor. Jose Mourinho şu ana kadar derbi kazanamadı. Galatasaray iyi oynamıyor. Derbiyi kaybeden hem moral hem de takım olarak sarsıntı geçirebilir. Bu yüzden de iki teknik direktörün stresli olduğuna inananlardanım. Önemli olan bunu oyunculara yansıtmamak.

Yasin Yıldırım: Derbiyi Galatasaray kazanırsa Mourinho’nun kredisi bence biter. Çünkü bunun etkisi lige de yansır. Üç Galatasaray maçı olmuş birini kazanamazsan, o zaman bu işin gazı kaçar. ‘Ne yapalım böyle Mourinho’yu’ denir. Okan Buruk’un durumu çok daha farklı. Onun kredisi bitti. Derbiyi kazansa bile sezon sonu devam edileceğini düşünmüyorum.

-Okan Buruk nerede hata yapıyor?

Erman Toroğlu: Okan Buruk, elindeki kadro kalitesinin paralelinde futbol oynatmıyor. Bu yeni değil. Tek tek maçlarda Galatasaray’ın iyi oynadığı oldu. O da neden? Futbolcu kalitesinden. Maçı seçtiler, oynadılar ama istikrar olmadı. Rakipleri de zayıf olunca Türkiye liginde şampiyon oluyor. On sene daha olur. İyi giderken teknik direktörden, yöneticiden. Kötü gitti mi Türkiye’de hakemlerden. Bu yeni hakemler, şu andaki yerli teknik direktörlerden de yöneticilerden de daha kaliteliler. Yeni çıkanlardan bahsediyorum.

Ercan Taner: Son dönemde yapılan transferlerin Galatasaray’a uyduğunu söyleyemeyeceğim. Franskowski olsun bir türlü oynayamayan Jakobs olsun, Sallai olsun. Morata’dan on numara meydana getirmek istiyor. O zaten öyle bir oyuncu değil. Okan Buruk, Tottenham maçındaki oyunun çok güzel olduğunu vurgulamıştı. Takım o oyunun üzerine koyamadı. Üçlüyü denedi, olmadı. Dörtlüye geçti hiç olmadı. Sezon sonuna doğru artık net bir sistemde karar verip, ona göre hareket etmesi lazım. Lider olan bir takımın sık sık oyun taktiğini değiştirmesi takımın balans ayarını bozar.

Yasin Yıldırım: İyi oyun yok. Fizik kalite yok. Taktiksel dokunuş yok. Oyunun gidişatını etkileyecek hamleler de yok. Osimhen dışında bireysel performans da yok. Okan Hoca kontrolü tamamen kaybetmiş durumda. Futbol kibri ve egoyu kaldırmaz. Takımla çok oynadı. Forma adaletini sağlayamadı. Yeni transferleri topla, elde adam yokken oyuna giren Berkan Kutlu kadar katkı veremiyorlar. Siz yaptığınız yanlışları görmezseniz, uçuruma sürüklenirsiniz.

-Devre arasında hem Galatasaray hem Fenerbahçe büyük paralar harcadı ama sanki karşılık bulmadı?

Erman Toroğlu: Türkiye'nin ekonomisinde bazı kulüplerin yatırdığı bu paralar, harcadığı bu paralar bence kara deliğe gidiyor. Harcadıkları paralarla yaptıkları işlere bakıyorum. Yıllarca ticaret yaptım. Aldığım mala bakarım, sattığım mala bakarım, yaptığım kâra bakarım. Onun için de Türk futbolunda harcanan paralar kara deliğe gidiyor. Ama bu kara delik bazı menajer ve yöneticilere doğru mu gidiyor yoksa cahillikten, acemilikten ve iş bilmemezlikten mi oluyor?

Ercan Taner: Morata tipik bir santrfor. Ondan değişik bir oyuncu meydana getirmeniz çok zor. Frankowski üçlüde iş yapar. Sistem değişince o da istenileni veremiyor. Skriniar takımın savunma lideri. Fenerbahçe bonservisini alırsa uzun süre sorun yaşamaz ama devre arasında yapılan transferlerin yüzde yüz katkı sağladığını söylemem çok zor.

Yasin Yıldırım: Devre arasında çok transfer yapmak en büyük hatalardan biridir. Galatasaray’ın hem tercihleri çok yanlış oldu hem de gereğinden fazla paralar harcandı. Bu da işleyen sistemi bozdu. Galatasaray makinesi durdu. Fenerbahçe’de de Skriniar’dan başka fayda sağlayan yok. Bu da bizim yöneticilerimizin ve teknik direktörlerimizin iş bilmezliğinin bir kanıtı.

-Cihan Aydın derbiyi nasıl etkiler?

Erman Toroğlu: Yabancı hakem olayı saçma sapan bir olaydı, bitti. Bir maçlıktı. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da uygulanmak zorundaydı. Çünkü iş saçma sapan bir yere gitmişti. Ülkemizin futbol kalitesi yabancı hakem getirmeye değmez. Bir müddet yabancı VAR lazım. Orada da sebep çekim kalitesine bağlı. İngiliz-Alman ligindeki maçın çekimine bakın. Bir de bizdekilere bakın. Bizdekiler çamur gibi. Bırak pozisyonun noktasını, pozisyonun tamamını anlayamıyorsunuz. Artık eski bitmeli. Eski kaşarlılar bitmeli. Yeni isimler çıkmalı. Çünkü bu eski kaşarlar inanılmaz işler yaparak hem hakemlikte hem de VAR’da ve AVAR’da ortalığı allak bullak ettiler. O VAR’da AVAR’da neler oldu yıllarca. Cüneyt Çakır çıktı, şu andaki MHK Başkanı’na (Birinci döneminde MHK başkanlığı yaparken) “Neyin mücadelesini yapıyorsun hocam. Bütün VAR kayıtları bende var” dedi. O zamanki federasyon dahil kimse kılını kıpırdatmadı. Düşünün işin rezaletini. Türk futbolundaki hakem kanserini temizlemezseniz bir yere varamazsınız. Yalnız şunun altını çizeyim, hem şimdiki yöneticiler hem de eski yöneticiler bu alemin içini senden benden daha iyi biliyorlar. Bu beyanatlar da ondan veriliyor.

Ercan Taner: Benim prensip kararım maçtan önce hangi hakem olursa olsun değerlendirme yapmıyorum. Maç sonunda bir şey olursa onu konuşuruz. Hakemlerle ilgili maç öncesinde ne kadar konuşsak boş. Artık yabancı hakem isteği rafa kalktı. Yeni sezonda böyle bir değerlendirme olabilir mi? Şu andaki düşüncem hiç sanmıyorum.

Yasin Yıldırım: Hakemi bırakalım oynanan oyuna bakalım. Yerli hakemlerden ziyade şu an yabancı VAR hakemleri ciddi hatalar yapıyorlar ancak onlara bir şey diyen yok. Futbolcuların iyi niyetli olacağını hiç düşünmüyorum. Cihan Aydın’ın kontrolü sağlaması gerek. Tribün baskısından etkilenmezse maçı yönetir.