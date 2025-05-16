İspanya LaLiga'nın 36. haftasında deplasmanda Espanyol’u 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime iki hafta kala 28. şampiyonluğunu ilan etti. Ancak karşılaşma öncesinde yaşanan bir olay, gecenin seyrini değiştirdi.

MAÇ ÖNCESİ KALABALIĞIN İÇİNE BİR SÜRÜCÜ ARABAYLA GİRDİ

Espanyol - Barcelona derbisi öncesi stadyum çevresinde meydana gelen olayda, bir sürücü aracını taraftarların bulunduğu kalabalığın içine sürdü. Bu olayda 13 kişi yaralandı. Olayın ardından İspanyol polisi yaptığı açıklamada kasıt olmadığını ifade etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre, sürücünün genç bir kıza çarptıktan sonra çevredeki kalabalığın tepkisiyle paniğe kapıldığı ve bu nedenle kontrolsüz şekilde hızlandığı belirtildi.