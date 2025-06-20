Eski Fenerbahçe'li oyuncu Dirk Kuyt teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot kulübü ile yollarını ayırdı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Beerschot kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dirk Kuyt, 2024'ün başında Andreas Wieland'dan görevi devraldı ve o sezon takımı Challenger Pro League şampiyonluğuna taşıdı. Ancak geride kalan sezon daha az başarılı geçti ve sonuçta küme düşme yaşandı.

Kulüp olarak Dirk Kuyt’a emekleri, özverisi ve olumlu katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Onun enerjisi ve bağlılığı, oyuncu grubu içinde ilham kaynağı olmuştur. Teknik direktörlük kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz.

Yeni teknik direktör ise gün içerisinde açıklanacaktır."