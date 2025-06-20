Eski Fenerbahçe'li oyuncu Dirk Kuyt teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot kulübü ile yollarını ayırdı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Beerschot kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dirk Kuyt, 2024'ün başında Andreas Wieland'dan görevi devraldı ve o sezon takımı Challenger Pro League şampiyonluğuna taşıdı. Ancak geride kalan sezon daha az başarılı geçti ve sonuçta küme düşme yaşandı.
Kulüp olarak Dirk Kuyt’a emekleri, özverisi ve olumlu katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Onun enerjisi ve bağlılığı, oyuncu grubu içinde ilham kaynağı olmuştur. Teknik direktörlük kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz.
Yeni teknik direktör ise gün içerisinde açıklanacaktır."
𝗕𝗲𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗮𝗳𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗸 𝗞𝘂𝘆𝘁.— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 20, 2025
De club bedankt Dirk Kuyt voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière.
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