Paris’te Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan kutlamalar kontrolden çıktı. Polisle çatışmaların ardından yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, özellikle Şanzelize Caddesi ve Parc des Princes Stadı çevresinde, havai fişek ve yanıcı madde ile dükkanlara saldıran, polisle çatışan kişilere müdahale etti.

Polis, “Olay çıkarmaya çalışan gruplar, büyük havai fişekler ve çeşitli yanıcı silahlar fırlatarak güvenlik güçlerine saldırdı” dedi.

Kutlamalar sırasında birçok otobüs durağı tahrip edildi ve bazı araçlar ateşe verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı grupların Şanzelize üzerindeki mağazaları talan ettiği, otobüs duraklarını ve yangın musluklarını kırdığı görüldü.

SOKAKLARA ÇIKAN BARBARLAR

Polis, kalabalığın Paris'in bir sembolü olan Zafer Takı’na ulaşmasını engellemek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Kent genelinde 5 bin 400 polis görev yaptı.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olaylara sert tepki gösterdi. “Gerçek PSG taraftarları zaferin keyfini çıkarıyor. Diğer yandan sokaklara çıkan barbarlar suç işliyor, polisi provoke ediyor” dedi.

Polis, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun havai fişek taşıma ve kamu düzenini bozmak sebebiyle gözaltına alındığını açıkladı. Parc des Princes çevresinde en az iki araç kundaklandı.

ARABA TARAFTARIN ARASINA DALDI

Paris dışındaki kutlamalarda da, şehirler savaş alanına döndü. Grenoble kentinde bir otomobil, kutlama yapan PSG taraftarlarının arasına daldı.

Dördü aynı aileden olmak üzere dört kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır. Polis, sürücünün olay sonrası teslim olduğunu ve kazanın kasıtlı olmadığını bildirdi.

PSG takımı, pazar günü Şanzelize Caddesi’nde bir zafer yürüyüşü düzenleyecek. Başkan Emmanuel Macron, oyuncuları Élysée Sarayı’nda ağırlayacak.