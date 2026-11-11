Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Töre'nin 2020-21 sezonundaki çifte şampiyonluk madalyaları bir alışveriş sitesinde satışa kondu. Madalyaların satışa çıkmasının ardından Gökhan Töre'nin maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi… Bir diğer iddiaya göre ise madalyalar eski milli futbolcunun hediye ettiği kişi ya da kişiler tarafından satışa sunuldu.

Gökhan Töre, 2021 yılındaki şampiyonluk madalyalarını satışa çıkardığı iddiasına yanıt verdi:

Töre'den konuya ilişkin "Sonsuza kadar benimle" paylaşımı geldi.

2 SÜPER LİG 1 TÜRKİYE KUPASI

Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayı 2013-2019 ve 2020-2022 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde giydi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 2 kez Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.