Süper Lig'de sezonun en kritik gecesi geldi çattı. Geçen hafta F.Bahçe’yi 3-0'lık net skorla mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Samsunspor deplasmanında tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, galibiyet halinde bitime iki hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşacak.

REKORLAR ALTÜST

Olası puan kaybında ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sonuçları da şampiyonluk yolunu açabilir. Galatasaray için bu zaferin ayrı bir anlamı daha var. Süper Lig tarihinde daha önce yalnızca Fatih Terim'in başardığı 4'te 4 serisini, Okan Buruk da yakalamaya hazırlanıyor. 2022'de göreve geldiğinden bu yana rekorları altüst eden Buruk, Samsun’da alınacak galibiyetle adını lig tarihine altın harflerle yazdıracak.