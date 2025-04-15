Fenerbahçe'de Bodrum ve Trabzonspor maçlarından sonra Sivas’ta da attığı muhteşem frikik ile kritik 3 puanın kapısını açan Anderson Talisca, şampiyonluk yolunda fırtına gibi esiyor.

Transfer edildiğinde uzun süre maç oynamadığı için fizik kondisyon olarak takımın çok gerisinde olan Brezilyalı futbolcu, nihayet “Winner” kimliğine kavuştu. Peki, bu işin sırrı ne?

Talisca, milli ara öncesi 6’sı lig, 2’si Avrupa Ligi, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta sadece 4 gol atabilmişti. Brezilyalı, mart ayındaki milli arayı adeta mini bir kamp gibi geçirdi. Antrenmanların ardından şut ve serbest vuruş çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Jose Morinho da idmanlarda Talisca ile yakından ilgilendi.

DÖNÜM NOKTASI TRABZON MAÇI

Sambacı, Portekizli teknik adamla yaptığı görüşmede forvet arkasında daha etkili olacağını söyledi. Mourinho da Talisca’dan daha fazla verim almak adına 4’lü savunmayı denemeye başladı. Mourinho, Trabzon maçıyla birlikte 4’lü savunmaya döndü ve Brezilyalı yıldız patladı. Böylece sambacı son 2 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

ÖNLEYİCİ PROGRAM ARTI KUVVET ÇALIŞTI

Talisca form tutmak için antrenman sonrası salonda en az yarım saat sakatlık önleyici program uyguladı. Takım antrenmanlarının dışında fiziksel eksikliğini gidermek için düzenli olarak salonda bireysel antrenörü eşliğinde dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları da yapan sambacı, milli ara sonrasında güçlü bir şekilde sahaya döndü.