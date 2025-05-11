TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kocaeli’de taraftarlar tarafından yuhalandı...

Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşayan Kocaelispor camiası, şampiyonluk kupasını almak için Kocaeli Stadı'nda büyük bir kutlama organize etti.

Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da şampiyonluk kupasını vermeye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıoamanoğlu’nu taraftarlar protesto etti.

Tribünler gelen ıslık ve yuhalanmalarla platforma giren Hacıosmanoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASI VE MADALYALARI TAKDİM ETTİ

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından organize edilen törende 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti.