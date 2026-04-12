Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor. Galatasaray, Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı. Zirve ise adeta karıştı. Sarı-Kırmızılılar puanını 68’e çıkardı. İkinci sıradaki Fenerbahçe’nin 66 puanı var. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise 64 puanla zirvedeki ikiliyi takip ediyor.

DÜĞÜM 26 NİSAN’DA ÇÖZÜLECEK

Şampiyonluk yarışında düğüm dev derbide çözülecek. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta kozların paylaşacak. Dev mücadele zirvenin kaderinin belirleyecek. Bu maçtan çıkacak sonuç Trabzonspor’u da yakından ilgilendirecek.

Galatasaray’ın kalan maçları: (68 PUAN)

GENÇLERBİRLİĞİ (D)

FENERBAHÇE

SAMSUNSPOR (D)

ANTALYASPOR

KASIMPAŞA (D)

Fenerbahçe’nin kalan maçları: (66 PUAN)

ÇAYKUR RİZESPOR

GALATASARAY (D)

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR (D)

EYÜPSPOR

Trabzonspor’un kalan maçları: (64 PUAN)

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR (D)

GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ (D)

GENÇLERBİRLİĞİ