Swiatek, “Çilekli makarna benim favori yemeğim. Çocukken sık sık yerdim. Bunu denemelisiniz! Makarna, çilek ve biraz yoğurt. Çok lezzetli” sözleriyle çocukluk lezzetini paylaştı.

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hem kullanıcılar hem de medya bu sıra dışı tercihi yorumlamaya başladı. Özellikle Wimbledon'ın resmi TikTok hesabında yayınlanan video, büyük bir yorum dalgası yarattı.

'SUÇ KATEGORİSİNE ALINMALI'

Polonyalı hayranlar Swiatek'in damak zevkini destekleyen yorumlarda bulunurken, bir kullanıcı bu yemeği “tüm zamanların en iyi yaz yemeği” olarak nitelendirdi.

Ancak birçok yabancı kullanıcı aynı fikirde değildi. Bir yorumda Swiatek’in tarif için “spagettiye karşı işlenen suçlar kategorisine alınmalı” dedi ve bu ifade dikkat çekici şekilde paylaşıldı.

25 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Medya İzleme Enstitüsü’ne göre, Swiatek’in çilekli makarna açıklaması sadece birkaç gün içinde Polonya dışındaki 25 milyon internet kullanıcısına ulaştı.

Cumartesi günü Swiatek, Amerikalı Amanda Anisimova’yı yenerek Wimbledon’ı profesyonel düzeyde kazanan ilk Polonyalı kadın tenisçi olmuştu.