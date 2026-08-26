Gür, canlı ve sağlıklı saçlara kavuşmak aslında sandığınızdan çok daha pratik ve uygun maliyetli. İlk duyulduğunda şampuana şeker katma fikri şaşırtıcı gelse de, uzmanlar bu uygulamanın saç derisinde benzersiz bir peeling etkisi yarattığını doğruluyor. Saç gözeneklerini derinlemesine arındıran ve kan akışını ivmelendiren bu doğal dokunuş, dökülmeden matlığa kadar pek çok sorunu ortadan kaldırıyor.

ŞAMPUANA 1 TATLI KAŞIĞI ŞEKER KOYUN

Toz şeker, şampuanla karıştığında tamamen doğal bir arındırıcıya dönüşür. Saç derisindeki birikmiş ölü hücreleri söküp atarak gözeneklerin rahatça nefes almasını sağlar. Tıpkı cilt bakımında yapılan peeling işlemleri gibi, kafa derisinin de tazelenmeye ihtiyacı vardır. Şeker kristalleri; jöle, sprey ve çevre kirliliğinin bıraktığı kalıntıları nazikçe sökerek kuruluk ile kaşıntı problemlerini giderir.

SAÇLARIN HIZLA UZAMASINA VE PARLAMASINA YARDIMCI OLUYOR

Şekerli karışımla yapılan saç masajı, kıl kılcal damarlarındaki kan dolaşımını canlandırır. Güçlenen ve beslenen saç kökleri sayesinde teller çok daha hızlı ve dayanıklı biçimde uzar. Ayrıca saç derisindeki ölü katmanı temizlediği için kepek oluşumunu gözle görülür şekilde engeller ve saçlara göz alıcı bir parlaklık kazandırır.

ADIM ADIM UYGULAMA VE KULLANIM SIKLIĞI

Avucunuza aldığınız tek kullanımlık şampuanın içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edin. Karışımı saç derinize parmak uçlarınızla dairesel hareketler yaparak 2-3 dakika boyunca masajla yedirin ve ardından bol suyla durulayın. Bu işlem oldukça güçlü bir arındırma sağladığından her yıkamada yapılmamalıdır. Saç derisinin doğal yağ dengesini korumak adına haftada 1 ya da 10 günde 1 kez uygulanması yeterlidir.