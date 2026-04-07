Saç bakımı sadece görünüm değil, aynı zamanda saç derisinin sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Günlük hayatın getirdiği kir, yağ ve dış etkenler zamanla saçın yapısını zayıflatabiliyor. Bu noktada doğal destekler devreye giriyor.

Uzmanlara göre özellikle yağlı saç tipine sahip olanlar, şampuanlarına küçük bir miktar tuz ekleyerek bu yöntemi deneyebilir. Örneğin 2 yemek kaşığı şampuana 1 çay kaşığı tuz eklemek yeterli oluyor.

Tuzla karıştırılmış şampuanın en bilinen etkilerinden biri kepek oluşumunu azaltmaya yardımcı olması. Tuz, saç derisinde kepeğe neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Aynı zamanda saç tellerine hacim kazandırarak daha dolgun bir görünüm sağlıyor.

Bununla birlikte en dikkat çeken etkilerden biri de yağlanmayı dengelemesi. Tuz, saç derisindeki fazla yağı emerek saçların daha uzun süre temiz ve ferah kalmasına katkı sağlıyor.

Ancak bu yöntemi uygularken aşırıya kaçmamak ve hassas saç derisine sahip olanların dikkatli olması öneriliyor.