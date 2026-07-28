Yapılan bazı çalışmalar, biberiye yağının saç uzamasını destekleme konusunda yaygın olarak kullanılan minoksidil ile benzer sonuçlar gösterebildiğini ortaya koyarken, daha az saç derisi tahrişine neden olabileceğini bildiriyor. Araştırmalara göre düzenli kullanım, özellikle bazı saç dökülmesi türlerinde dökülme hızının yavaşlamasına da katkı sağlayabiliyor.

SAÇ DERİSİNDEKİ KAN DOLAŞIMINI DESTEKLİYOR

Dermatologlara göre biberiye yağı, saç köklerinin bulunduğu bölgede kan dolaşımını destekleyerek saç tellerinin daha sağlıklı uzamasına katkı sağlayabiliyor. Antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri sayesinde saç derisini dış etkenlere karşı korumaya da yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle birçok kişi, kullandığı şampuana birkaç damla biberiye yağı ekleyerek saç derisine masaj yapmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, saf uçucu yağların yüksek konsantrasyona sahip olduğunu ve doğrudan cilde uygulanmaması gerektiğini hatırlatıyor.

HERKES İÇİN AYNI SONUCU VERMİYOR

Uzmanlar, biberiye yağının genetik saç dökülmesini tamamen durduran bir çözüm olmadığını vurguluyor. Saç dökülmesinin hormonlar, beslenme, stres veya çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uzun süre devam eden dökülmelerde dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyor.

Biberiye yağı kullanmadan önce küçük bir cilt bölgesinde alerji testi yapılması tavsiye edilirken, hassas cilde sahip kişilerin ürünü seyrelterek kullanması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, saç bakımında tek bir ürün yerine dengeli beslenme, doğru saç bakımı ve gerektiğinde tıbbi tedavinin birlikte değerlendirilmesinin en etkili yaklaşım olduğunu ifade ediyor.