SAMSUN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

جمهورية تركيا

سامسون

محكمة الجنايات الابتدائية الثانية

رقم الملف: 2024/657

رقم القرار: 2025/695

إعلان

(أحمد حافظ طه طه) AHMED HAFEDH TAHA TAHA بشأن الفعل الثابت المنسوب إلى المتهم

بجرم "السرقة البسيطة"، ووفقاً للمادة 141/1

من قانون العقوبات التركي رقم 5237، وبالنظر إلى طريقة ارتكاب الجريمة، والأداة المستخدمة، وزمان ومكان ارتكابها، وأهمية وقيمة موضوع الجريمة، وجسامة الضرر والخطر الحاصلين، وحالة القصد لدى المتهم، وتصرفات المتهم بعد الجريمة وأثناء سير المحاكمة، فقد تقرر تقديراً وبالنتيجة الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة 10 أشهر

وباعتبار أن إدانة المتهم بعقوبة السجن نتيجة قانونية لارتكابه الجريمة عمداً، ووفقاً لقرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 08.10.2015، وبعد التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 7242، تقرر تطبيق الفقرتين 1 و2 من المادة 53 من قانون العقوبات التركي وكذلك الجملة الأولى من الفقرة 3 منها

كما تقرر احتساب مدة بقاء المتهم موقوفاً من مدة العقوبة وفقاً للمادة 63 من قانون العقوبات التركي

كما تقرر تحصيل مصاريف المحاكمة البالغة 2.505,00 ليرة تركية من المتهم وتسجيلها إيراداً للخزينة

المتهم أحمد حافظ طه طه اسم الأب: حافظ، واسم الأم: قدورة

المولود في بغداد بتاريخ 10/11/1979، لم يتم العثور عليه رغم جميع أعمال البحث، وبما أنه لم يكن من الممكن تبليغه القرار

فقد تقرر تبليغ ملخص القرار عن طريق الإعلان وفقاً للمادتين 28 و29 من قانون التبليغات رقم 7201

ويُعد ملخص القرار مبلغاً بعد 15 يوماً من تاريخ الإعلان، ويمكن خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ التقدم بطريق الاستئناف وذلك بتقديم عريضة إلى محكمتنا أو إلى محكمة أخرى لإرسالها إلى محكمتنا، أو بالإدلاء ببيان لدى كاتب الضبط مع تنظيم محضر بذلك. وبذلك يُبلّغ بالإعلان

#ilangovtr Basın no ILN02453321