SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/304 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakum İlçesi, Kesilli Mahallesi, 113 ada 62 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Ahmet Karagöz, Ayşe Karagöz, Bayram Karagöz, Emin Karagöz, Emine Kolaca, Fatma Seymen, Hasan Karagöz, Hatice Koç, Hava Özen, Muhammet Karagöz, Mümin Karagöz, Recep Karagöz, Sevdiye Karagöz ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/304 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 06/08/2026 günü saat 09.30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/07/2026
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