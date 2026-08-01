SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/282 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakum ilçesi, Sarayköy Mahallesi, 14185 ada 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Aşire Pala, Ayşe Çiçek, Ayşe Koç, Ayşe Koç, Barış Koç, Dilek Ergün, Fatma Koç, Fatma Koç, Filiz Coşkunsu, Firdes Çolak, Gülsüm Özen, Hakan Coşkunsu, Haldun Coşkunsu, Hasan Tahsin Coşkunsu, Hatice Ateş, Hüseyin Koç, Kenan Koç, Mümin Koç, Savaş Koç, Sedat Koç, Semra Koç ve Sevda Kudu ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2026/282 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 22/09/2026 günü saat 10:55'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/07/2026

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