SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/384 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canikİlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 7969 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Ayşe Alişan ve Hasan Tarımer ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/384 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 20/10/2026 günü saat 10:30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026
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