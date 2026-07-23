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SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi
ADA NO : 6264
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatih Azgar, Kemal Zeybek, Muharrem Çelebi, Muhterem Çelebi, Selahattin Erşen, Cevriye Şen
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02515199