SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/296 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi
ADA NO : 6264
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatih Azgar, Kemal Zeybek, Muharrem Çelebi, Muhterem Çelebi, Selahattin Erşen, Cevriye Şen
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026
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