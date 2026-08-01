SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/62 Esas

KONU :Dava dilekçesinin ilanı hk.

DAVALI : AYKUT KÖKSAL 19 Mayıs Mahallesi Palmiye Sok. No 6 Gerze/ SİNOP

Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ve Ziynet Alacağı davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Nazmiye Köksal vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 22/01/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalının 02/11/2006 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden velayete tabi müşterek üç çocuklarının bulunduğunu, davalının uzun süredir eve gelmediği evlilik süresince de davalı müvekkiline karşı psikolojik şiddet uyguladığını, tarafların boşanmalarına karar verilerek, maddi-manevi tazminata, yoksulluk nafakası, tedbir ve iştirak nafakasına ve ziynet alacağına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Kavak 01/12/1984 doğumlu--55726462366 davalı AYKUT KÖKSAL'a İşbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarı ile HMK 122. Madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE, ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur.

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