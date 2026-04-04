T.C. SAMSUN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2025/707 Esas DAVACI : ARZU AYDIN-30055670286 -DAVALI : MURAT AYDIN-30064669936 -

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davalı Murat Aydın'a tebligat yapılamadığı ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla:

Gaipliği istenilen Murat AYDIN, 2001 yılında ikamet ettiği Samsun İlkadım bölgesinde kaybolmuş, kendisinden o tarihten bu yana hiçbir şekilde haber alınamadığını, Kendisinin yaşayıp yaşamadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamış, yapılan tüm aramalara rağmen bulunadığını, Gaipliği istenenin, kaybolduğu tarihte bekârdı ve çocuğu da bulunmadığını, anne Şükran AYDIN 13.01.2023 tarihinde ve baba Bahattin AYDIN ise 28,05.2025 tarihinde vefat ettiğini, bu nedenle geriye yasal mirasçılar olarak sadece davacı Arzu Aydın ve erkek kardeşi Kayhan AYDIN kaldığını, Gaiplik talebi, davacı Arzu Aydın ve diğer kardeşi Kayhan AYDIN açısında miras paylaşımı ve intikal işlemlerinin hukuken tamamlanabilmesi açısından zorunlu hale geldiğini, Mirasın tamamlanabilmesi, tapu ve diğer malvarlığına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için gaipliğe ilişkin mahkeme kararının gerektiğini belirterek duruşma tarihi olan 19/06/2026 tarih, saat:09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı husus ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MURAT AYDIN - 30064669936 ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, BAHADDİN ve ŞÜKRAN oğlu/kızı, 24/10/1975 dogumlu,

