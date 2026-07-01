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SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/266 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah.

ADA NO : 7973

PARSEL NO : 16

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali BAYRAKTAR, Gülşah EDİS KIŞ, HAFİZE EDİS, HÜLYA EDİS

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah. 7973ada 16 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1322 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/266 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02500893