SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/266 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah.
ADA NO : 7973
PARSEL NO : 16
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali BAYRAKTAR, Gülşah EDİS KIŞ, HAFİZE EDİS, HÜLYA EDİS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah. 7973ada 16 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1322 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/266 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.06.2026
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