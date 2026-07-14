SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/246 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah Mah.

ADA NO : 7970

PARSEL NO : 1

VASFI : Dükkan ve Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUNUS ÇAVDAROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah Mah. 7970 ada 1 parselde davalı malik olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1322 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/362 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02508896