SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/246 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah Mah.
ADA NO : 7970
PARSEL NO : 1
VASFI : Dükkan ve Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUNUS ÇAVDAROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Yeni Mah Mah. 7970 ada 1 parselde davalı malik olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1322 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/362 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/06/2026
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