SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/301 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mah.
ADA NO : 14211
PARSEL NO : 11
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI: Aydın Güler, Bekir Güler, Lütfi Güler, Necati Güler, Necmettin Güler, Necmi Güler, Nermin Bişi, Nevin Karakoç, Sabire Güler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mah. 14211 Ada 11 Parselde davalılar malik olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/301 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.30.07.2026
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