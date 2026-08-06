SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mah.

ADA NO : 14211

PARSEL NO : 11

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aydın Güler, Bekir Güler, Lütfi Güler, Necati Güler, Necmettin Güler, Necmi Güler, Nermin Bişi, Nevin Karakoç, Sabire Güler

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mah. 14211 Ada 11 Parselde davalılar malik olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/301 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.30.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02524452