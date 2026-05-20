SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2026 tarihli ve 2-1-103 sayılı kararı gereği; mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, nitelikleri, bağımsız bölüm numaraları, brüt alanları, net alanları, arsa pay/paydaları, cinsleri, yüzölçümleri, imar durumları, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri belirtilen "Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa" ana taşınmaz nitelikli olan 20 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tamamı peşin veya %50’si peşin, geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda” yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ile birlikte taksit ödemesine sözleşme tarihinden itibaren 3 ay sonra başlanılması ve sözleşmeden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanması kaydıyla 3’er aylık aralıklarla 2 eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır.



Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Blok No Kat No BB No Arsa Pay Arsa Payda Ana Taşınmaz Nitelik Yüzölçüm TİP Brüt (m²) Net

(m²) 2026 Yılı Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat 1 Atakum Çobanözü 15272 1 46 Zemin 7 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 2 Atakum Çobanözü 15272 1 46 Zemin 8 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 3 Atakum Çobanözü 15272 1 46 Zemin 9 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 4 Atakum Çobanözü 15272 1 46 Zemin 10 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 5 Atakum Çobanözü 15272 1 46 Zemin 14 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 6 Atakum Çobanözü 15275 1 52 Zemin 2 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 7 Atakum Çobanözü 15275 1 52 Zemin 3 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 8 Atakum Çobanözü 15275 1 52 Zemin 4 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 9 Atakum Çobanözü 15275 1 52 Zemin 10 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 10 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 1 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 89,40 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 11 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 2 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 12 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 3 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 13 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 4 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 14 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 6 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 15 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 7 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 16 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 8 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 17 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 10 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 18 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 17 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 19 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 18 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00 20 Atakum Çobanözü 15293 1 53 Zemin 21 100 2400 Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa 5280,00 m² Sanayi 100,00 m² 90,52 m² ₺7.500.000,00 ₺225.000,00

2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.

4- Bahse konu İhaleler; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası 3.Katındaki Toplantı Salonunda, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2, İlkadım / SAMSUN adresinde, 02.06.2026 Salı Günü Saat:10:00’da (İhale 10:00’da başlayacak olup tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2340-2346-2349-2350 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

d) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

f) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

ı) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)



B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletnamenin ve imza sirkülerinin aslı

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

B) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası – Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

