Samsun’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. ve Ş.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler Atakum ilçesindeki Mimar Sinan ve Atakent mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Y.Ç.’nin yalnızca kendi evini değil, uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla 3 farklı ev daha kiraladığını belirledi. Bu evlerde yapılan detaylı aramalarda, valizlere gizlenmiş 30 bin adet sentetik hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 ecstasy, 5 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Polisin operasyon kapsamında soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.