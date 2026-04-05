Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Holse'nin 2 golüne karşılık Enis Bardhi (p) ve Kramer'in fileleri havalandırdığı maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
23'te Konyaspor, Enis Bardhi'nin penaltı golüyle öne geçti. 42'de sahneye çıkan Carlo Holse, skoru eşitledi ve devreye 1-1 beraberlikle gidildi.
Samsunspor'un ilk golünü atan Holse 72'de de sahneye çıkarak Karadeniz ekibini ilk kez öne geçirdi. Konyaspor, 79'da Kramer'in golüyle yeniden dengeyi sağladı: 2-2.
KIRMIZI ÇIKTI PENALTI KAÇTI
Maçın son anları ise heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Samsunspor, 90'ıncı dakikada penaltı kazanırken penaltıya sebebiyet veren Konyasporlu Nagalo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Samsunspor'da 90+3'te penaltı atışı için topun başına geçen Olivier Ntcham, kaleci Bahadır engeline takıldı. Karşılaşma, 2-2 eşitlikle tamamlanırken Samsunspor 36, Konyaspor ise 31 puana yükseldi.