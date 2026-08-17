Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Samsunspor ile Göztepe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. 6 gole sahne olan müthiş mücadele, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı.

Ev sahibi Samsunspor'un gollerini 30. dakikada penaltıdan Mouandilmadji, 43. dakikada Emre Kılınç ve 90. dakikada Celil attı. Konuk ekipte ise golleri 3. dakikada Matos, 46. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Ayrıca Mouandilmadji 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Göztepe 2. haftada Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Samsunspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.