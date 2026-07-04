Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda sabah saat 08.00 sıralarında S.A. (57) yönetimindeki saman yüklü TIR, freninin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Freni boşalan TIR'ın önündeki araçlara çarparak durabildiği kaza adeta savaş alanına döndü. Meydana gelen zincirleme trafik kazasına toplamda 8 araç karıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada, B.S.'nin (33) kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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